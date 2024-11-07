Суд в Ростовской области рассмотрит дело о махинации с налогами и платежами

В Ростовской области будут судить подозреваемого в денежных махинациях на 27 млн рублей. Мужчине предъявили обвинение по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Как уточнили в ведомстве, на скамье подсудимых окажется индивидуальный предприниматель. Он, по мнению следователей, придумал целую схему для того, чтобы уклониться от налогов и придать правомерный вид своим расчетам.
— Предварительно, подозреваемый изготовил и направил в кредитные учреждения 72 платежных поручения о переводе средств лицам, которые фактически не вели предпринимательскую деятельность. На основании поддельных платежек было перечислено 27 млн рублей, — рассказали в региональном Следкоме.
Известно, что ранее мужчина уже привлекался уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.