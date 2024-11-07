Три автомобиля столкнулись на МКАД

По предварительной информации, 7 ноября в 10.52 62-летний водитель автомобиля Honda двигался по внешнему кольцу МКАД, в районе пересечения с улицей Байкальской. В результате неправильно выбранной скорости он совершил столкновение со стоящим в той же полосе автомобилем Peugeot. От удара Peugeot отбросило на двигавшийся в соседней полосе автомобиль Chevrolet.



В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.



На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.



Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.