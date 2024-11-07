Фургон Ozon с товарами разорвало на части в ДТП под Волгоградом

— По предварительным данным, водитель автомашины «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» с травмами доставлен в медучреждение, — сообщили в главке полиции.