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Фургон Ozon с товарами разорвало на части в ДТП под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области фургон Ozon попал в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком Volvo.

В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на месте происшествия устраняют последствия ДТП. Судя по опубликованным кадрам, перевозивший товары автомобиль в буквальном смысле разорвало на части.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 10.40 час. на 947-м километре трассы Р-22 «Каспий».

— По предварительным данным, водитель автомашины «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» с травмами доставлен в медучреждение, — сообщили в главке полиции.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.