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Свердловчанка задолжала своим детям 2,4 млн рублей алиментов

От уголовного преследования женщина пыталась скрыться.

В Ревде Свердловской области местная жительница осуждена за неуплату алиментов на своих двоих детей. Об этом сообщает облпрокуратура.

Общий размер долга превысил 2,4 млн рублей. В мае 2023 года женщину привлекли к административной ответственности. А в октябре завели уголовное дело. После направления дела в суд дама скрылась и была объявлена в розыск.

Суд назначил женщине семь месяцев лишения свободы. Но позднее заменил это наказание на принудительные работы с удержанием в доход государства 10% заработка.

Прокуратура