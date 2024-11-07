Свердловчанка задолжала своим детям 2,4 млн рублей алиментов

В Ревде Свердловской области местная жительница осуждена за неуплату алиментов на своих двоих детей. Об этом сообщает облпрокуратура.
Общий размер долга превысил 2,4 млн рублей. В мае 2023 года женщину привлекли к административной ответственности. А в октябре завели уголовное дело. После направления дела в суд дама скрылась и была объявлена в розыск.
Суд назначил женщине семь месяцев лишения свободы. Но позднее заменил это наказание на принудительные работы с удержанием в доход государства 10% заработка.