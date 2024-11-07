Водитель Lada Granta сбил девятилетнюю девочку в Самаре

В 18:50 43-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Ново-Садовой. Поворачивая налево в районе дома № 232а, он сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе.
В результате пострадавшую госпитализировали.
В среду, 6 ноября, в Самаре ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:50 43-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Ново-Садовой. Поворачивая налево в районе дома № 232а, он сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе.
В результате пострадавшую госпитализировали.