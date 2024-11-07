В Усть-Катаве мигрант-прораб пытался подкупить полицейского

Прораб стройки, который также был выходцем из среднеазиатской республики, решил договориться с полицейским, чтобы его земляки избежали наказания. В качестве аргумента он использовал деньги: взятка в 40 тысяч рублей полагалась за уничтожение протоколов. Сотрудник полиции, в свою очередь, сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть и задокументировал факт преступления.