В Усть-Катаве мигрант-прораб пытался подкупить полицейского

Об этом рассказали в ГУ МВД России по челябинской области.
Иностранных рабочих обнаружил старший участковый уполномоченный Александр Александров. Сотрудник полиции составил на нарушителей миграционного законодательства четыре протокола по административной статье. Как отметили в областном полицейском Главке, по ней иностранцам грозило выдворение из страны.
Прораб стройки, который также был выходцем из среднеазиатской республики, решил договориться с полицейским, чтобы его земляки избежали наказания. В качестве аргумента он использовал деньги: взятка в 40 тысяч рублей полагалась за уничтожение протоколов. Сотрудник полиции, в свою очередь, сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть и задокументировал факт преступления.
В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что правоохранительные органы возбудили на мигранта уголовное дело.