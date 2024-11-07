В Самаре возбудили уголовное дело после дорожного конфликта с участием мигрантов

По версии следствия, 6 ноября текущего года в Самаре на ул. Ново-Урицкой 29-летний подозреваемый, грубо нарушая общественный порядок, угрожал применением насилия местному жителю 1986 года рождения, используя нож в качестве оружия. Причиной произошедшего явилась конфликтная ситуация на дороге при пересечении перекрестка. Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщал, что угрозы поступали от группы приезжих. Подозреваемый в настоящее время задержан, установлены участники и очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.