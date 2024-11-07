Управляющую пансионатом «Долголетие» оставили на свободе

Сегодня, 7 ноября, в Свердловском суде города Перми избрали меру пресечения для управляющей скандально известного пансионата «Долголетие». Татьяну Цыцеву не стали заключать под стражу в связи с нахождением у нее на иждивении малолетнего ребенка и родителей. Об этом пишет «В курсе.ру».