Управляющую пансионатом «Долголетие» оставили на свободе

Сегодня, 7 ноября, в Свердловском суде города Перми избрали меру пресечения для управляющей скандально известного пансионата «Долголетие». Татьяну Цыцеву не стали заключать под стражу в связи с нахождением у нее на иждивении малолетнего ребенка и родителей. Об этом пишет «В курсе.ру».
По информации издания, ей нельзя общаться с потерпевшими и сотрудниками, пользоваться средствами связи. Ее освободили в зале суда. Сама же Татьяна уверяла в суде, что деятельность пансионата велась по всем нормам закона.
Напомним, в пансионате «Долголетие» погибли двое постояльцев — пожилая женщина с болезнью Альцгеймера и пенсионер с диабетом. После этого в учреждении начались проверки.