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В Краснодаре 77-летняя женщина перевела мошенникам более 4 млн рублей

Полиция Краснодара ищет мошенников, которым пенсионерка перевела более 4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 77-летняя женщина перевела мошенникам более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Местной жительнице позвонил якобы сотрудник банка. Мошенник сообщил о том, что с ее счётом проводится подозрительная операция. Чтобы сохранить деньги, он убедил пенсионерку перевести сбережения на «безопасный» счет.

Женщина поверила и согласилась. Выполняя все рекомендации, она перевела мошенникам 4 млн 150 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.