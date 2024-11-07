В Краснодаре 77-летняя женщина перевела мошенникам более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Местной жительнице позвонил якобы сотрудник банка. Мошенник сообщил о том, что с ее счётом проводится подозрительная операция. Чтобы сохранить деньги, он убедил пенсионерку перевести сбережения на «безопасный» счет.
Женщина поверила и согласилась. Выполняя все рекомендации, она перевела мошенникам 4 млн 150 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.