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В Новосемейкино под Самарой более трёх часов тушили большой пожар

Слаженными действиями пожарные не позволили пламени перейти на соседние строения.

В четверг, около половины второго часа ночи в поселке городского типа Новосемейкино на улице Попова загорелись надворные постройки.

Пламя охватило 160 квадратных метров, огонь мог перекинуться на соседние строения.

Пожарные были вызваны в 01:30. На тушение были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 151 и № 110 отряда № 41 в количестве 11 человек пожарных личного состава.

Прибывшие к горящим постройкам пожарные стали заливать огонь из четырех стволов «Б». Слаженными действиями пожарные не позволили пламени перейти на соседние строения. Открытое горение было потушено в 02:55. Полностью пожар удалось потушить в 04:55.

Люди во время пожара не пострадали.

Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

пожары