В Новосемейкино под Самарой более трёх часов тушили большой пожар

В четверг, около половины второго часа ночи в поселке городского типа Новосемейкино на улице Попова загорелись надворные постройки.
Пламя охватило 160 квадратных метров, огонь мог перекинуться на соседние строения.
Пожарные были вызваны в 01:30. На тушение были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 151 и № 110 отряда № 41 в количестве 11 человек пожарных личного состава.
Прибывшие к горящим постройкам пожарные стали заливать огонь из четырех стволов «Б». Слаженными действиями пожарные не позволили пламени перейти на соседние строения. Открытое горение было потушено в 02:55. Полностью пожар удалось потушить в 04:55.
Люди во время пожара не пострадали.
Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.