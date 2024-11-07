Белорус под прицепом фуры пытался ввезти из Польши электронику на 82 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В сообщении сказано, что 5 ноября 2024 года в пункте пропуска «Козловичи» (с польской стороны «Кукурыки») брестскими пограничниками в грузовике были обнаружены признаки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей. За рулем фуры находился гражданин Беларуси.
Сообщается, что под полуприцепом на хребтовой балке были найдены три коробки, которые были обмотаны черной полиэтиленовой пленкой. В Пограничном комитете заметили, что внутри коробок находились 14 часов марки Garmin, наушники Apple Air Pods Max, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER.
«Товарно-материальные ценности переданы сотрудникам таможни. По данным оценки, стоимость задержанного составила свыше 82 тысяч BYN», — заявили в ГПК.
Тем временем таможня Беларуси высказалась об очередях на границе с Евросоюзом.
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