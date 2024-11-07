Белорус под прицепом фуры пытался ввезти из Польши электронику на 82 000 рублей

Сообщается, что под полуприцепом на хребтовой балке были найдены три коробки, которые были обмотаны черной полиэтиленовой пленкой. В Пограничном комитете заметили, что внутри коробок находились 14 часов марки Garmin, наушники Apple Air Pods Max, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER.