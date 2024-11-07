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Ветер вырвал часть окна с балкона на улице Палласа в Новосибирске

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: МАСС Новосибирск

На улице Палласа из-за сильного ветра с балкона дома упала часть остекления. На место происшествия выезжали сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

— По счастливой случайности в момент падения элементов блока остекления никто не проходил под балконом. Спасатели оперативно разобрали поврежденную конструкцию и полностью устранили угрозу падения элементов блока, тем самым предотвращая травмирование людей, — рассказали спасатели в Telegram.

Сотрудники МАСС уже в не в первый раз за день выезжают на устранение последствий сильного ветра в городе. Так, на улице Золотодолинской сорвало кровлю постройки.