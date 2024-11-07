Суд оставил блогера Лерчек и ее бывшего мужа под домашним арестом

В 2023 году чете Чекалиных вменялось в вину уклонение от уплаты налогов. После того как они выплатили более 500 млн руб., это дело было прекращено в марте 2024 года. В октябре они вместе с деловым партнером Романом Вишняком были отправлены под домашний арест в рамках уголовного дела о выводе за рубеж в 2021—2022 годах свыше 250 млн руб., вырученных от продажи онлайн-марафонов. Свою вину они отрицают.