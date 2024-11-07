Суд оставил блогера Лерчек и ее бывшего мужа под домашним арестом

Защита блогера настаивала на смягчении меры пресечения, в том числе отметив, что Валерия Чекалина соблюдала все ограничения по прошлому уголовному делу. Сама она на заседании не присутствовала. «Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — огласила решение судья (цитата по ТАСС).
Артем Чекалин также не явился на заседание. Его суд тоже оставил под арестом, однако снял ряд ограничений — в частности, ему разрешено общаться с близкими родственниками.
В 2023 году чете Чекалиных вменялось в вину уклонение от уплаты налогов. После того как они выплатили более 500 млн руб., это дело было прекращено в марте 2024 года. В октябре они вместе с деловым партнером Романом Вишняком были отправлены под домашний арест в рамках уголовного дела о выводе за рубеж в 2021—2022 годах свыше 250 млн руб., вырученных от продажи онлайн-марафонов. Свою вину они отрицают.