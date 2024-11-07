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В Омске во время облавы нашли более 20 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Омской области сообщила в четверг, 7 ноября 2024 года, об итогах рейда Трезвость, проведенного на территории региона.

«Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 265 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Выявлено 22 факта управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии, 22 — управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 25 транспортных средств помещены на специализированную стоянку», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напомнила, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное совершение данного правонарушения грозит уже уголовное наказание.

ГИБДД