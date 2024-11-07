В Омске во время облавы нашли более 20 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция напомнила, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное совершение данного правонарушения грозит уже уголовное наказание.