Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 7 ноября, в четверг, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 7 ноября примерно в 10.25 62-летний водитель машины Honda ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе пересечения с улицей Байкальской из-за неправильно выбранной скорости автомобиль врезался в стоящий на той же полосе в Peugeot. От удара указанное авто отбросило на ехавшую в соседней полосе машину Chevrolet. В ГАИ заметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия машины получили механические повреждения.
Три автомобиля столкнулись на МКАД в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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