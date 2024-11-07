Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 7 ноября

Согласно предварительным данным, 7 ноября примерно в 10.25 62-летний водитель машины Honda ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе пересечения с улицей Байкальской из-за неправильно выбранной скорости автомобиль врезался в стоящий на той же полосе в Peugeot. От удара указанное авто отбросило на ехавшую в соседней полосе машину Chevrolet. В ГАИ заметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия машины получили механические повреждения.