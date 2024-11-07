«Сделаем всё, чтобы такого не повторилось». Педиатрический университет — о проплаченных зачётах студентов

«Ректорат университета оказывал полное содействие следственным органам, чтобы тот, кто посягнул на постулаты честности и прозрачности отношений с обучающимися, был наказан», — уточнили в университете. Наказана была доцент кафедры анатомии Ольга Смирнова, за деньги проставившая зачеты ряду студентов.
«Мы были обескуражены, когда появилась информация об этом прецеденте. Это противоречит всей идеологии работы Педиатрического университета. Мы поддерживаем решение, нацеленное на недопущение повторения подобного», — сказали в университете.
Суд запретил женщине преподавать в течение трех с половиной лет, а также назначил Смирновой штраф в размере 650 тысяч рублей.