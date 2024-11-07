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Аферисты рассылают фальшивые письма якобы от мэра Иркутска

Уведомления от псевдо градоначальника получили деятели культуры областного центра.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске деятели культуры стали массово получать письма от якобы мэра Руслана Болотова. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, уведомления пришли писателям, артистам и музыкантам. Содержание фальшивки предлагает принять участие в конференции отсканировав QR-код. Только вот выполнив это действие человека перебрасывает на ненастоящий профиль мэра.

— Возникает полное ощущение, что они разговаривают непосредственно со мной: мошенники подделывают и внешний вид, и голос, — отметил Руслан Болотов в своем тг-канале.

Мошенники не учли и тот факт, что в «шапке» и «теле» письма упоминается областное правительство. Хотя псевдо отправителем обманщики обозначили мэра столицы региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что работник кухни из северной столицы Иркутской области отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей.