Аферисты рассылают фальшивые письма якобы от мэра Иркутска

В Иркутске деятели культуры стали массово получать письма от якобы мэра Руслана Болотова. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, уведомления пришли писателям, артистам и музыкантам. Содержание фальшивки предлагает принять участие в конференции отсканировав QR-код. Только вот выполнив это действие человека перебрасывает на ненастоящий профиль мэра.
— Возникает полное ощущение, что они разговаривают непосредственно со мной: мошенники подделывают и внешний вид, и голос, — отметил Руслан Болотов в своем тг-канале.
Мошенники не учли и тот факт, что в «шапке» и «теле» письма упоминается областное правительство. Хотя псевдо отправителем обманщики обозначили мэра столицы региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работник кухни из северной столицы Иркутской области отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей.