Аферисты рассылают фальшивые письма якобы от мэра Иркутска

В Иркутске деятели культуры стали массово получать письма от якобы мэра Руслана Болотова. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, уведомления пришли писателям, артистам и музыкантам. Содержание фальшивки предлагает принять участие в конференции отсканировав QR-код. Только вот выполнив это действие человека перебрасывает на ненастоящий профиль мэра.