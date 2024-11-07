В Ферганской области несколько человек отравились хот-догами

Особенность этой истории заключается в том, что пострадавшие ели в разных местах: двое человек купили хот-доги в одной точке на улице Ибн Сино, а еще двое — в другой, на улице Туркистон. Эти заведения не связаны друг с другом и не входят в одну сеть общепита.