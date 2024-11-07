В Ферганской области несколько человек отравились хот-догами

Особенность этой истории заключается в том, что пострадавшие ели в разных местах: двое человек купили хот-доги в одной точке на улице Ибн Сино, а еще двое — в другой, на улице Туркистон. Эти заведения не связаны друг с другом и не входят в одну сеть общепита.
После обращения пациентов в инфекционное отделение местного медицинского объединения Санитарно-эпидемиологический комитет приступил к расследованию причин отравления. У всех пострадавших были диагностированы нарушения функций желудочно-кишечного тракта, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Основной версией причин массового отравления пока является использование некачественных продуктов, которые могли быть приобретены у одного поставщика. Также существует вероятность того, что нарушение санитарных норм могло произойти в обоих кафе, что привело к одинаковым последствиям.
Так что, если вы находитесь в Ферганской области, будьте внимательны не только с хот-догами, но и с продуктами, из которых их готовят.