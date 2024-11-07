«Все на нервах, не выходят из кают»: Почти шесть сотен россиян застряли на круизном лайнере, сломавшемся в порту в Японии

— Продолжают кормить на убой, — рассказала Елена редакции. — Выдали скидку на безлимитный алкоголь, чтобы мы не захватили алкомагазины. Но сам алкоголь все равно платный. А последние деньги на него не все готовы тратить. Бесплатные только еда и безалкогольные напитки. Не выпускают, держат в заложниках. Будем на лайнере на двое суток больше. Обстановка нормальная, персонал прикладывает все усилия, чтобы нам было комфортно. Развлекают как могут. Есть бассейн, казино, полеты в аэротрубе, стена для скалолазания, джакузи, серфинг, а также очень красивые шоу. Но мысли не об этом. Все русские на нервах. У нас ведь забрали паспорта. Все сидят в каютах, никто не идет ужинать, куча столов пустые.