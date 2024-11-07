«Все на нервах, не выходят из кают»: Почти шесть сотен россиян застряли на круизном лайнере, сломавшемся в порту в Японии

Круизное путешествие по странам Азии обернулось западней для шести сотен россиян, которые находятся на круизном лайнере Spectrum of the Seas. 9 ноября огромное судно должно было прибыть в конечную точку — порт Шанхая. Вот только 7-го числа корабль сломался в японском порту Йокогама. Об этом SPB.KP.RU сообщили пассажиры лайнера. По их словам, обстановка на судне более чем нормальная, хотя некоторые россияне переживают, что не улетят вовремя домой. И есть еще важный нюанс — никого не выпускают на сушу.
— В город нельзя, сидим на лайнере, — пишет петербурженка Любовь Курышова на своей странице ВКонтакте. — Русские создали инициативную группу, написали письмо в консульство. Некоторые хотят выйти и улететь из Токио в Шанхай. Но вряд ли нас выпустят. Так что ждем. В прессе уже написали: терпим бедствие у берегов Японии. Шучу.
Пассажирка из Дзержинска Елена Левина пишет, что в поломке лайнера есть и свои плюсы.
— Продолжают кормить на убой, — рассказала Елена редакции. — Выдали скидку на безлимитный алкоголь, чтобы мы не захватили алкомагазины. Но сам алкоголь все равно платный. А последние деньги на него не все готовы тратить. Бесплатные только еда и безалкогольные напитки. Не выпускают, держат в заложниках. Будем на лайнере на двое суток больше. Обстановка нормальная, персонал прикладывает все усилия, чтобы нам было комфортно. Развлекают как могут. Есть бассейн, казино, полеты в аэротрубе, стена для скалолазания, джакузи, серфинг, а также очень красивые шоу. Но мысли не об этом. Все русские на нервах. У нас ведь забрали паспорта. Все сидят в каютах, никто не идет ужинать, куча столов пустые.
Среди застрявших россиян есть и дети. Официального ответа от консульства соотечественники пока не получили. Вероятно, решение по туристам примут на следующий день. А пока они с грустью ищут билеты на новые рейсы до России.
— Это ужас, от 250 тысяч рублей! Хоть сбор открывай. Может, авиакомпании специально пользуются ситуацией, — иронизирует с долей грусти Елена Левина.
Тем временем компания Royal Caribbean International, собственник судна, пообещала компенсировать пассажирам 100 процентов средств, уплаченных за билеты.