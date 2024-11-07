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Белорус пытался ввезти из Польши электронику на Br82 тыс

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус пытался ввезти из Польши электронику на Br82 тыс. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.


В комитете рассказали, что во вторник, 5 ноября, в пункте пропуска «Козловичи» брестские пограничники выявили в грузовом автомобиле признаки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей. Управлял большегрузом гражданин Беларуси.

Под полуприцепом на хребтовой балке обнаружены три коробки, обмотанные черной полиэтиленовой пленкой. Внутри находились 14 часов Garmin, наушники Apple Air Pods Max и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER.

Товарно-материальные ценности переданы сотрудникам таможни. По данным оценки, стоимость задержанного составила свыше Br82 тыс.