В центре Самары канализация забилась из-за толстого слоя грязного жира

В прошлом году на этом участке переложили 170 метров канализации и сделали восемь новых колодцев. Предполагалось, что это надолго избавит от проблем с засорами здания на улице Куйбышева на участке от улицы Некрасовской до площади Революции. Но за такой короткий срок канализацию просто забили жиром, который очень плохо смывается. Коммунальщики предполагают, что это могло произойти из-за заведений общепита, сотрудники которых просто сливают отработанное масло в унитазы и раковины, а не утилизируют. А это нарушение правил эксплуатации канализации.