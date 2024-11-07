В центре Самары канализация забилась из-за толстого слоя грязного жира

Серьезный засор образовался в канализации в центре Самары. С ним уже третий день борются специалисты «РКС-Самара», бригады и техника сменяют друг друга. Проблема в том, что большой участок трубы буквально забит толстым слоем грязного жира.
— Этот отрезок канализационной сети — новый. Его переложили в начале 2023 года, — отметила пресс-служба «РКС-Самара».
В прошлом году на этом участке переложили 170 метров канализации и сделали восемь новых колодцев. Предполагалось, что это надолго избавит от проблем с засорами здания на улице Куйбышева на участке от улицы Некрасовской до площади Революции. Но за такой короткий срок канализацию просто забили жиром, который очень плохо смывается. Коммунальщики предполагают, что это могло произойти из-за заведений общепита, сотрудники которых просто сливают отработанное масло в унитазы и раковины, а не утилизируют. А это нарушение правил эксплуатации канализации.