В Саратовской области опрокинулся автомобиль скорой помощи

ДТП произошло около 7:30 (6:30 мск) вблизи поворота на село Сергиевка Калининского района.
«По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, в пути следования допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры — женщина 1961 года рождения и мужчина 1964 года рождения — получили травмы», — сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлен автомобиль скорой медицинской помощи, который лежит на боку в кювете, покрытом снегом.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого «пострадали граждане».
В пресс-службе областного минздрава сообщили РИА Новости, что ДТП с участием машины скорой помощи произошло при транспортировке пациентов из Романовской районной больницы в областную клиническую больницу.
«Фельдшер автомобиля скорой помощи получил незначительные травмы, приехавший на ДТП санитарный автомобиль Калининской районной больницы доставил его в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пациенты и сопровождающие их лица не пострадали. В данный момент их перевозка в областной центр продолжена автотранспортом Калининской районной больницы», — сказала собеседница агентства.