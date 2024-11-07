В Саратовской области опрокинулся автомобиль скорой помощи

«Фельдшер автомобиля скорой помощи получил незначительные травмы, приехавший на ДТП санитарный автомобиль Калининской районной больницы доставил его в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пациенты и сопровождающие их лица не пострадали. В данный момент их перевозка в областной центр продолжена автотранспортом Калининской районной больницы», — сказала собеседница агентства.