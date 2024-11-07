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В Саратовской области опрокинулся автомобиль скорой помощи

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости. Автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся в Саратовской области, в результате пострадали два человека, следует из информации региональной Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло около 7:30 (6:30 мск) вблизи поворота на село Сергиевка Калининского района.

«По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, в пути следования допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиры — женщина 1961 года рождения и мужчина 1964 года рождения — получили травмы», — сказали журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.

На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлен автомобиль скорой медицинской помощи, который лежит на боку в кювете, покрытом снегом.

Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого «пострадали граждане».

В пресс-службе областного минздрава сообщили РИА Новости, что ДТП с участием машины скорой помощи произошло при транспортировке пациентов из Романовской районной больницы в областную клиническую больницу.

«Фельдшер автомобиля скорой помощи получил незначительные травмы, приехавший на ДТП санитарный автомобиль Калининской районной больницы доставил его в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пациенты и сопровождающие их лица не пострадали. В данный момент их перевозка в областной центр продолжена автотранспортом Калининской районной больницы», — сказала собеседница агентства.