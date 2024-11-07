В Москве арестовали коуча по «женской энергии» Голдырева. В чем обвиняют

В 2020 году Голдырев рассказывал участникам бизнес-школы «Бизнес инсайт» о финансовой грамотности. Публикация сохранилась на сайте клуба. Там его представляли как «эксперта в области личных и корпоративных финансов». Голдырев отмечал, что все его советы — «исключительно мой опыт. Не верьте мне на слово, проверяйте все на себе, только так вы получите свой опыт — самое ценное, что у вас может быть».