В Москве арестовали коуча по «женской энергии» Голдырева. В чем обвиняют

В Москве арестовали коуча по личностному росту для девушек Ярослава Голдырева, говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса (изнасилование), а также по ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера).
Кто такой Ярослав Голдырев
В социальных сетях Ярослава Голдырева указано, что он окончил Санкт-Петербургский горный университет. За последние несколько лет он успел попробовать себя в бизнесе, финансах, а также стать экспертом по «женской энергии». Сейчас называет себя «яснознающим целителем», обещая потенциальным клиенткам, что с ним они смогут «встретить своего мужчину».
В 2020 году Голдырев рассказывал участникам бизнес-школы «Бизнес инсайт» о финансовой грамотности. Публикация сохранилась на сайте клуба. Там его представляли как «эксперта в области личных и корпоративных финансов». Голдырев отмечал, что все его советы — «исключительно мой опыт. Не верьте мне на слово, проверяйте все на себе, только так вы получите свой опыт — самое ценное, что у вас может быть».
В своем материале спикер предлагал очиститься от «ненужного, чужого, сворованного», а также поработать с внутренним состоянием, поскольку «в состоянии победителя проиграть невозможно». Также Голдырев привел список, как он их назвал, ограничивающих установок, которые «мешают разбогатеть». Среди них были «все богатые люди — воры», «деньги на деревьях не растут», «на перемену погоды болят ноги/сердце/голова» и многие другие.
В 2023 году Голдырев делился своей историей успеха с одним из спортивных порталов. В колонке с названием «Бросил пить, когда ушла жена, а бизнес развалился: история о том, как начать жизнь с нуля» он поведал о том, как занимался продажей картин, постеров, портретов. По его словам, удавалось сотрудничать с крупными компаниями. С какими, он не уточнил.
Через какое-то время с бизнесом возникли трудности, которые он заливал алкоголем. В этот же период начались трудности в личной жизни, от героя ушла жена. От стресса Голдырев поправился на 25 кг. Дальше он рассказывал про то, как, оставшись без средств к существованию, начал путешествовать, побывал на Тибете и нашел себя через «потерю смысла жизни».
За последний год Голдырев в своих социальных сетях публиковал фото из поездок в Индию, со встреч своего женского клуба. Там он учил, как пользоваться женской природой, проявлять потенциал, и консультировал по отношениям. Вот как проходили практики на его занятиях.
В чем обвиняют
Голдырева обвинили в совершении преступлений по ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса (изнасилование), а также по ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). 29 октября в полицию обратилась одна из его клиенток, которая обвинила его в изнасиловании. Коуча отправили в СИЗО до 5 января 2025 года.