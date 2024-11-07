Тела троих мужчин нашли в гараже в Ленобласти

Тела троих мужчин в возрасте от 20 до 25 лет нашли 7 ноября в одном из гаражей в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Они находились в машине, в сидячем положении. Обнаруживший трупы человек сообщил о случившемся в экстренные службы. На место приехали правоохранители. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— По предварительным данным, смерть могла наступить из-за отравления выхлопными газами, — добавил источник.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Отравление выхлопными газами — основная версия смерти, но точную причину установит экспертиза. На территории гаражно-строительного кооператива ведется видеонаблюдение, записи с камер изучаются.
Ранее SPB.KP.RU писал, что труп мужчины нашли в машине, припаркованной у торгового центра в Петербурге. На голове 34-летнего погибшего была обнаружена ссадина, а в автомобиле — следы крови.