Тела троих мужчин нашли в гараже в Ленобласти

Тела троих мужчин в возрасте от 20 до 25 лет нашли 7 ноября в одном из гаражей в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Они находились в машине, в сидячем положении. Обнаруживший трупы человек сообщил о случившемся в экстренные службы. На место приехали правоохранители. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».