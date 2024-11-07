В Уфе арестовали диверсанта, пустившего под откос вагоны с углем.

В Уфе заключили под стражу 31-летнего мужчину, из-за которого, по версии следователей, сошли с рельсов 22 вагона, груженные углем. Он оказался уроженцем Донецкой области.
Как прокомментировали в Кировском районном суде Уфы, мужчина обвиняется в совершении диверсии.
«В ноябре 2024 года обвиняемый получил задание в мессенджере на осуществление взрыва железнодорожного полотна, находящегося на территории Уфимского района Республики Башкортостан. Реализуя преступный умысел, обвиняемый совершил взрыв, вызвавший повреждение железнодорожного полотна и сход с рельс около 22 вагонов», — сообщает пресс-служба ведомства.
Постановлением Кировского районного суда г. Уфы ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 5 января 2025 года.
Ранее «Башинформ» сообщал, что 3 ноября на участке пути Иглино — Дема в Башкирии опрокинулись вагоны с углем. В результате происшествия пострадавших не было. На место схода направили восстановительный поезд со станции Дёма. Задержек движения поездов не допустили. На ликвидации ЧП работало около 150 сотрудников РЖД.