В Уфе арестовали диверсанта, пустившего под откос вагоны с углем.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 3 ноября на участке пути Иглино — Дема в Башкирии опрокинулись вагоны с углем. В результате происшествия пострадавших не было. На место схода направили восстановительный поезд со станции Дёма. Задержек движения поездов не допустили. На ликвидации ЧП работало около 150 сотрудников РЖД.