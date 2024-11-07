Посольство РФ рассказало о помощи россиянам, застрявшим на лайнере в Японии

Посольство заверило, что держит ситуацию на контроле.
По его данным, в консульский отдел обратились около 50 россиян. Они попросили помочь с получением разрешения от японских властей на вылет из аэропортов Токио в Шанхай, чтобы оттуда отправиться в Россию, не дожидаясь окончания ремонта судна.
«Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда граждан из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит упомянутый лайнер», — сказано в пресс-релизе посольства.
Круизный лайнер сломался в японском порту Йокогама. «Спектр морей» должен был прибыть в Шанхай в субботу, 9 ноября. Одна из пассажирок сообщила РБК, что сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты на родину. Пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. Собственник лайнера — Royal Caribbean International — пообещал вернуть туристам 100% средств за круиз в течение двух недель.