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Посольство РФ рассказало о помощи россиянам, застрявшим на лайнере в Японии

На борту круизного лайнера «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), который сломался в Японии, находятся 538 граждан России, сообщило посольство РФ со ссылкой на данные туроператора CruClub. Диппредставительство оказывает россиянам помощь, в том числе «консультационно-информационное сопровождение».

Источник: AP 2024

Посольство заверило, что держит ситуацию на контроле.

По его данным, в консульский отдел обратились около 50 россиян. Они попросили помочь с получением разрешения от японских властей на вылет из аэропортов Токио в Шанхай, чтобы оттуда отправиться в Россию, не дожидаясь окончания ремонта судна.

«Посольство оперативно связалось с иммиграционной службой Японии, которая выразила готовность оказать необходимое содействие в организации выезда граждан из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит упомянутый лайнер», — сказано в пресс-релизе посольства.

Круизный лайнер сломался в японском порту Йокогама. «Спектр морей» должен был прибыть в Шанхай в субботу, 9 ноября. Одна из пассажирок сообщила РБК, что сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты на родину. Пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. Собственник лайнера — Royal Caribbean International — пообещал вернуть туристам 100% средств за круиз в течение двух недель.

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