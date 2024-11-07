Владелец хостела в Петербурге за год легализовал около тысячи мигрантов

«Оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка выявили организатора канала нелегальной миграции… В ходе реализации комплекса мероприятий полицейскими было предварительно установлено, что владельцем хостела, расположенного на набережной Обводного канала, за незаконное денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей с иностранца осуществлялась их массовая фиктивная регистрация», — говорится в сообщении.