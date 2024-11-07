Владелец хостела в Петербурге за год легализовал около тысячи мигрантов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Владелец хостела в Санкт-Петербурге за 2023 год незаконно легализовал около 1 тысячи мигрантов, получая за каждого 7 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«Оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка выявили организатора канала нелегальной миграции… В ходе реализации комплекса мероприятий полицейскими было предварительно установлено, что владельцем хостела, расположенного на набережной Обводного канала, за незаконное денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей с иностранца осуществлялась их массовая фиктивная регистрация», — говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, таким образом на регистрационный учет было поставлено около 1 тысячи иностранных граждан, четверть из которых на основании подложных сведений получили трудовые патенты.
Сейчас сотрудники регионального главка устанавливают возможную причастность к незаконной регистрации мигрантов третьих лиц, в том числе и из числа сотрудников ОВД Адмиралтейского района.
«По результатам действиям указанных лиц будет дана соответствующая правовая оценка. В свою очередь будут приняты меры по прекращению трудовых патентов, выданных в нарушение требований законодательства Российской Федерации», — отмечают в ГУМВД.
Как заключают в полиции, по собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение.