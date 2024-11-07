«Завладели 105 млн тенге»: жителям ВКО ужесточили наказание за обман пенсионеров

Другой осужденный не отрицал, что знал схему и способ получения денег со слов своего товарища. Также вина мужчин подтверждалась протоколами выемок, видеозаписями с банкоматов, на которых зафиксированы факты снятия денег фигурантами, перепиской участников преступления, заключениями экспертиз. Суд первой инстанции назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы и удовлетворил заявленные гражданские иски. В апелляционном порядке дело рассмотрели по ходатайству прокурора и жалобе потерпевшей.