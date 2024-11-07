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На Кубани задержали членов группировки хакеров из Читы

На территории Краснодарского и Забайкальского краев, а также Калининградской области сотрудники ФСБ и МВД России задержали участников преступной кибергруппировки, действовавшей с 2021 года. Об этом пишет Ъ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.

Источник: пресс-служба УМВД Росси по Краснодару

В составе группы люди молодого возраста от 20 до 22 лет. В интересах следствия их точное количество не раскрывается. В региональном управлении ведомства отметили, что последние три года они занимались созданием и распространением вредоносных приложений для телефонов. Благодаря этому злоумышленники получали доступ к банковским и платежным сервисам жертв и похищали деньги. К деятельности регулярно привлекались сообщники, в том числе граждане Украины, которым перечислялась часть денежных средств.

Сейчас организаторы группировки задержаны и находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ). В ходе обыска у них изъяли телефоны и компьютерную технику. На данный момент число пострадавших и общая сумма похищенных средств не установлены.