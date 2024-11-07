На Кубани задержали членов группировки хакеров из Читы

В составе группы люди молодого возраста от 20 до 22 лет. В интересах следствия их точное количество не раскрывается. В региональном управлении ведомства отметили, что последние три года они занимались созданием и распространением вредоносных приложений для телефонов. Благодаря этому злоумышленники получали доступ к банковским и платежным сервисам жертв и похищали деньги. К деятельности регулярно привлекались сообщники, в том числе граждане Украины, которым перечислялась часть денежных средств.