«В России ему ничего не угрожает»: бывший гражданин Узбекистана оказался в розыске за участие в СВО. Сам он живет в Магнитогорске

— Изучила ситуацию, в которой оказался мужчина, поговорила и с ним, и с руководством Прокуратуры Челябинской области, а также ГУ МВД по Челябинской области. Понятно, что в настоящее время к мигрантам приковано внимание правоохранительных органов, поэтому ситуации, связанные с его доставлением в отделы полиции для выяснения обстоятельств, могут повторяться (ввиду нахождения информации о нем в базе Интерпола). Однако ему на территории нашей страны ничего не угрожает. Он может чувствовать себя в безопасности, — прокомментировала Юлия Сударенко.