«В России ему ничего не угрожает»: бывший гражданин Узбекистана оказался в розыске за участие в СВО. Сам он живет в Магнитогорске

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко связалась с жителем Магнитогорска Аланом Абдуллаевым, на которого завели уголовное дело в Узбекистане. Об этом «КП-Челябинск» сообщила пресс-служба омбудсмена.
Мужчину обвиняют в поступлении на военную службу иностранному государству — России. И это несмотря на то, что сам Алан является гражданином РФ — от гражданства родного Узбекистана он отказался больше четырех лет назад.
— Изучила ситуацию, в которой оказался мужчина, поговорила и с ним, и с руководством Прокуратуры Челябинской области, а также ГУ МВД по Челябинской области. Понятно, что в настоящее время к мигрантам приковано внимание правоохранительных органов, поэтому ситуации, связанные с его доставлением в отделы полиции для выяснения обстоятельств, могут повторяться (ввиду нахождения информации о нем в базе Интерпола). Однако ему на территории нашей страны ничего не угрожает. Он может чувствовать себя в безопасности, — прокомментировала Юлия Сударенко.
Омбудсмен также направила обращение в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой об оказании содействия в исключении информации о мужчине из базы данных Интерпола и решением вопроса о прекращении его гражданства в Республике Узбекистан.
— Да, мне сообщили, что будут разбираться. Сейчас ждем информацию со стороны Узбекистана, — подтвердил «КП-Челябинск» Алан Абдуллаев.
Об Алане Абдуллаеве узнали после обрушения дома в Магнитогорске в 2018 году. Мужчина в числе первых помог уцелевшим и спас из-под завалов восемь человек. За это его наградили в правительстве Челябинской области и в консульстве Узбекистана в Екатеринбурге. Спустя чуть больше года он принял гражданство РФ, при этом от своего предыдущего, как положено, отказался:
— Не разрешено двойное гражданство было. Я понимал, что придется отказаться и сделал это по всем правилам, — рассказывает Алан. — И за справками ездил, и госпошлину оплачивал. Мое заявление об отмене гражданства было принято.
Сразу после этого Алан пошел служить в российскую армию, а в начале спецоперации заключил контракт с Минобороны РФ и отправился добровольцем на СВО. О том, что его объявили в розыск, мужчина узнал в прошлом месяце. Когда летел в отпуск в Магнитогорск, его остановили на контроле в аэропорту Челябинска. После проверки документов Алана отправили в региональное Управление ФСБ:
— Сотрудники полиции задержали, сказали, что я в розыске. Потом увидели, что я гражданин РФ и отпустили.
По словам Алана, УВД Сурхандарьинской области Узбекистана попросило российских силовиков о содействии в его задержании и отправке на родину. Однако этого не сделали. Но и жизнь мужчины спокойнее не стала. На днях он узнал, что суд в Узбекистане принял решение об аресте. Согласно части первой статьи 154 УК Республики Узбекистан, на родине ему грозит лишение свободы сроком на от 5 до 15 лет.