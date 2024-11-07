В Челябинске на тренировке умер 22-летний боксер

Известно, что Георгий Оголихин начинал заниматься боксом в Магнитогорске. В прошлом году в родном городе стал победителем регионального турнира Памяти первооткрывателей Магнитки, выполнил норматив Кандидата в мастера спорта. До этого Георгий не раз становился победителем и призером юношеских и юниорских областных и межрегиональных турниров, также тренировался в составе сборной Челябинской области по боксу, был одним из явных кандидатов на включение в состав команды региона.