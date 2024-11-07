В Челябинске на тренировке умер 22-летний боксер

«6 ноября на тренировке во Дворце спорта “Динамо” потерял сознание и не пришел в себя спортсмен СШОР “Динамо” Георгий Оголихин». Эта информация размещена на сайте Федерации бокса Челябинской области.
В сообщении также говорится о том, что 22-летний боксер «тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, на здоровье не жаловался. Все тренировки проводил в плановом режиме».
Известно, что Георгий Оголихин начинал заниматься боксом в Магнитогорске. В прошлом году в родном городе стал победителем регионального турнира Памяти первооткрывателей Магнитки, выполнил норматив Кандидата в мастера спорта. До этого Георгий не раз становился победителем и призером юношеских и юниорских областных и межрегиональных турниров, также тренировался в составе сборной Челябинской области по боксу, был одним из явных кандидатов на включение в состав команды региона.
Известно, что Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная Федерация бокса инициировали служебную проверку по поводу этого трагического случая.
Федерация выражает соболезнования семье и близким Георгия Оголихина.
«До выяснения обстоятельств тренер боксера будет отстранен от работы. Семье и близким Георгия Оголихина будет оказана вся необходимая помощь и психологическая поддержка», — говорится в сообщении Федерации бокса Челябинской области.
Соболезнования также выразили и магнитогорцы. В социальных сетях о нем пишут так:
«Ушел из жизни наш товарищ Георгий Оголихин. Он был не только хорошим человеком, но и отличным молодым боксером, обладающим неоспоримым талантом. Мы глубоко скорбим. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Георгия».
Окончательные выводы будут известны после экспертизы и результатов следствия.