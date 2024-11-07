Главу отделения Росреестра проверят после скандала на борту самолета

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что 2 ноября Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в лицо стюардессе, так как ей запретили пить свой алкоголь на борту самолета. По данным канала, инцидент произошел, когда Штейн летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Отмечается, что с собой на борт она взяла алкоголь, но бортпроводница сделала чиновнице замечание, после чего ей пришлось убрать бутылки. Как писала Baza, после приземления самолета Штейн кинула в лицо стюардессе пакет с бутылками, но та успела увернуться. После этого, по данным канала, девушка написала заявление в полицию.