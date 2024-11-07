Уроженца Донецкой области, из-за которого в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, заключили под стражу

Происшествие случилось ночью 3 ноября около деревни Бурцево на однопутной дороге обводного пути Куйбышевской железной дороги. В вагонах был уголь. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, только получили повреждения три контактных столба. Согласно версии следствия, все произошло по вине 31-летнего уроженца Донецкой области. Он получил задание взорвать железнодорожное полотно в Уфимском районе через мессенджер.