Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уроженца Донецкой области, из-за которого в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, заключили под стражу

В Уфе арестовали уроженца Донецкой области, подорвавшего ж/д пути.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе арестовали мужчину, из-за которого сошли с рельсов 22 вагона. Об этом рассказала пресс-служба Кировского районного суда.

Происшествие случилось ночью 3 ноября около деревни Бурцево на однопутной дороге обводного пути Куйбышевской железной дороги. В вагонах был уголь. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, только получили повреждения три контактных столба. Согласно версии следствия, все произошло по вине 31-летнего уроженца Донецкой области. Он получил задание взорвать железнодорожное полотно в Уфимском районе через мессенджер.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Обвиняемого заключили под стражу на два месяца — до 5 января.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.