Челябинский суд не отпустил бывшего зам главы города на СВО

Адвокат обвиняемого три раза пытался обжаловать решение суда о продлении срока нахождения в СИЗО его подзащитного. В последний раз это произошло на днях, когда Центральный районный суд Челябинска постановил, что бывший вице-мэр останется под стражей до 16 января. Как сообщили представители региональной прокуратуры, его адвокат попросил выпустить своего подзащитного и сообщил, что тот намерен отправиться на СВО.