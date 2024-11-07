Челябинский суд не отпустил бывшего зам главы города на СВО

Недавно он попытался изменить меру пресечения и отправиться на фронт.
В прошлом Сергей Репринцев некоторое время возглавлял комитет по градостроительству и архитектуре в мэрии Челябинска. В январе 2020 года он покинул свой пост. В середине уже 2024 года его задержали в Магнитогорске, о чём сообщал «МК-Челябинск».
Бывшего заместителя мэра обвиняют в получении взятки в размере не меньше 10 млн рублей. По информации от регионального УФСБ, в 2017—2019 годах он получал деньги через посредника от коммерческой организации. За плату он помогал её представителям в согласовании и утверждении документации. Осенью 2024 года выяснились новые факты его коррупционной деятельности.
Адвокат обвиняемого три раза пытался обжаловать решение суда о продлении срока нахождения в СИЗО его подзащитного. В последний раз это произошло на днях, когда Центральный районный суд Челябинска постановил, что бывший вице-мэр останется под стражей до 16 января. Как сообщили представители региональной прокуратуры, его адвокат попросил выпустить своего подзащитного и сообщил, что тот намерен отправиться на СВО.
Суд рассмотрел жалобу защитника, но, с учётом тяжести обвинений, не стал менять прежнее решение.