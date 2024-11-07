Осужден бывший врио замминистра транспорта Самарской области

Суд установил, в период с мая 2021 года по январь 2022 года бывший сотрудник регионального минстроя получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки строительные материалы и услуги стоимостью более 1,5 млн руб. для обустройства земельного участка в Волжском районе, оформленного на сына, но находящегося в его фактическом пользовании. По данным надзорного ведомства, за это Александр Николаев предоставлял сведения о планируемых государственных контрактах по ремонту и строительству автомобильных дорог и проектно-сметную документацию по рентабельным договорам. Экс-чиновник ранее признал свою вину и написал явку с повинной.