Бастрыкину доложат по делу о смерти 13-летней девочки в больнице Башкирии

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 13-летней девочки в Башкирии, сообщает следком России по региону.
Обращение к руководителю Следственного комитета через соцсети направила мама девочки. Она сообщила, что ее дочь скончалась в одной из больниц Туймазинского района. По мнению женщины, это произошло из-за неверной тактики лечения.
В СК по Башкирии возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Владимиру Архангельскому представить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования.
Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.