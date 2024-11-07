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Бастрыкину доложат по делу о смерти 13-летней девочки в больнице Башкирии

Мать девочки винит в произошедшем врачей.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 13-летней девочки в Башкирии, сообщает следком России по региону.

Обращение к руководителю Следственного комитета через соцсети направила мама девочки. Она сообщила, что ее дочь скончалась в одной из больниц Туймазинского района. По мнению женщины, это произошло из-за неверной тактики лечения.

В СК по Башкирии возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Владимиру Архангельскому представить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

медицина