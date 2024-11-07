Непогода в Астане: за сутки в городе произошло 110 ДТП

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий.
"Просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим и поддержание безопасной дистанции между автомашинами, а также заблаговременно снижать скорость при пересечении пешеходной разметки.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. При переходе проезжей части дожидайтесь полной остановки всех автомашин", — отмечено в обращении к населению.