В Геленджике более 10 человек отравились грибами с начала сезона

В Геленджике более 10 человек отравились грибами. Количество случаев в городе выросло с начала сезона. Об этом сообщили в городской больнице города-курорта.
Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации больницы Гелендижка. Еще двоим отравившимся оказывают помощь в краевых учреждениях.
«Отравление характеризуется синдромом полиорганной недостаточности, почечной, печеночной недостаточностью. Состояние, насколько это возможно, мы стабилизируем», — сказал заместитель главврача по медицинской части Роман Кондратенко.
Отмечается, что возраст пациентов разный. Так, грибами отравились и 22-летний парень, и беременная женщина, и пожилые люди.
По словам врачей, причиной отравления становятся ошибки при определении грибов. В пишу употребляют, например, ложные царские грибы или ложные опята.