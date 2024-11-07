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В Геленджике более 10 человек отравились грибами с начала сезона

В Геленджике выросло число отравлений грибами.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике более 10 человек отравились грибами. Количество случаев в городе выросло с начала сезона. Об этом сообщили в городской больнице города-курорта.

Три человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации больницы Гелендижка. Еще двоим отравившимся оказывают помощь в краевых учреждениях.

«Отравление характеризуется синдромом полиорганной недостаточности, почечной, печеночной недостаточностью. Состояние, насколько это возможно, мы стабилизируем», — сказал заместитель главврача по медицинской части Роман Кондратенко.

Отмечается, что возраст пациентов разный. Так, грибами отравились и 22-летний парень, и беременная женщина, и пожилые люди.

По словам врачей, причиной отравления становятся ошибки при определении грибов. В пишу употребляют, например, ложные царские грибы или ложные опята.