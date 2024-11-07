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Два человека погибли в пожарах за последние сутки в Молдове и Приднестровье: И все из-за печей, которыми пытаются обогреться люди

За сутки в Молдове во время пожаров погибли два человека.

Житель Калараша скончался от отравления угарным газом. Сообщение о пожаре поступило в службу 112 этой ночью. Пламя бушевало в доме жителя Калараша.

Как оказалось, в одной из комнат загорелись старые вещи. При тушении пожарные обнаружили тело 31-летнего мужчины, который предположительно отравился угарным газом.

Специалисты выяснили причину возгорания: мужчина перегрузил печь, а вокруг были разбросаны вещи, которые загорелись.

А в Каменском районе в пожаре погиб мужчина, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Вечером 6 ноября на пульт пожарной охраны поступил вызов: «В селе Катериновка жилой дом весь в огне». Звонили соседи.

На место прибыли два пожарных расчёта. Во время тушения огнеборцы обнаружили обгоревшее тело 64-летнего мужчины в дальней комнате, на кровати.

Было сильное горение. Пожарные локализовали возгорание быстро, а на проливку и разборку ушло около шести часов. Дом сгорел практически полностью.

Причины возгораний устанавливают специалисты.

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