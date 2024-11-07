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В Волгограде задержаны трое причастных к совершению уличных грабежей

Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

В дежурную часть отдела полиции Краснооктябрьского района областного центра с заявлением об открытом хищении имущества с применением насилия неопасного для жизни и здоровья обратились трое мужчин. Они рассказали, что на улице к ним подбегали неизвестные и под угрозой физической расправы похищали сумки, мобильные телефоны и деньги.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители смогли установить личности и задержать подозреваемых, которыми оказались судимые 23-летний местный житель, 35-летний житель Армавира и 30-летний житель Ижевска.

В своей вине злоумышленники сознались, полицейские изъяли часть похищенного. Возбуждены уголовные дела.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в отношении задержанных.