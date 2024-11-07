В Волгограде задержаны трое причастных к совершению уличных грабежей

В дежурную часть отдела полиции Краснооктябрьского района областного центра с заявлением об открытом хищении имущества с применением насилия неопасного для жизни и здоровья обратились трое мужчин. Они рассказали, что на улице к ним подбегали неизвестные и под угрозой физической расправы похищали сумки, мобильные телефоны и деньги.