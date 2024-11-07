В Новосибирске штормовой ветер оставил без света более 400 домов на Первомайке

Вечером 7 ноября аварийное отключение электроэнергии затронуло жителей Первомайского района Новосибирска.
Судя по карте отключения систем жизнеобеспечения, в настоящее время без света на Первомайке остается 431 дом.
Ранее о повреждении электросетей в этом районе сообщила пресс-служба АО «РЭС». По данным специалистов, штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду продолжает обрывать провода и валить деревья на ЛЭП по всей области.
Сотрудникам приходится работать в режиме повышенной готовности, последовательно устраняя ущерб, который оставляет за собой непогода. В настоящее время задействованы более 100 человек и около 40 единиц техники.