Закончился 223 день поисков пропавшего уфимского подростка

Сегодня, 7 ноября, в Уфе завершился 223 день поисков пропавшего 14-летнего мальчика. Представители городского Управления гражданской защиты рассказали о том, как прошли очередные сутки розыска мальчиков.
Напомним, что вечером 30 марта было опубликовано сообщение о пропаже 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Известно, что оба вместе занимались спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки принимали участие в соревновании среди учащихся по спортивному туризму «Туристская лыжня — 2024», где заняли первое место. Соревнования как раз проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий в секции решили отправиться туда на прогулку.
Когда дети перестали выходить на связь, обеспокоенные родители сначала пытались найти их своими силами, а потом обратились за помощью к спасателям и полиции. В итоге 31 марта в региональном МЧС сообщили о первой зацепке: рюкзаки, принадлежавшие школьникам, были найдены в лесу рядом с шестой пристанью. В свою очередь следственный комитет республики по факту исчезновения детей возбудил уголовное дело.
Из-за таяния вод и ледохода была приостановлена работа водолазной группы, однако в то же время была усилена группа наблюдения: поисковики добавили новые пункты дальше по течению реки.
На 58 день поисков на берегу Белой в Уфе спасатели нашли тело одного из подростков. Им оказался 13-летний Павел Паличев. Родители опознали мальчика и подтвердили его личность.
— Спасатели Управления гражданской защиты Уфы провели водолазное обследование акватории реки Белой на площади 4 500 квадратных метров; совместно с ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС обследовали 63 километра акватории и береговой линии реки Белой на катерах, — заявили сегодня в УГЗ.
«КП-Уфа» поговорила с мамой одного из пропавших школьников — Гузель Адигамова вместе с другими родителями сама участвует в поисках детей, и уверена — детей могли похитить.
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