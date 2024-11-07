Новые виды мошенничества описали казахстанские полицейские

Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег путем вложений в брокерские компании и инвестиционные проекты, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. С начала года жертвами таких схем стали 1957 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений.