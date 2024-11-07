Экс-сотрудник «Крымэнерго» идет под суд за превышение полномочий

Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию.