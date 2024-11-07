Экс-сотрудник «Крымэнерго» идет под суд за превышение полномочий

По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.
«В целях получения сетевой организацией дополнительной прибыли и повышения показателей своей работы сформировали деятельность выездной комиссии, которая должна была искусственно создавать доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами», — сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию.
«В последующем на подконтрольных подельникам региональных и центральной комиссиях действия работников электрических сетей и произведенные расчеты признавались корректными и принимались незаконные решения о введения ограничения хозяйствующим субъектам режима потребления электроэнергии. Таким образом, 17 абонентам произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 138 млн рублей», — сообщили в следствии.
Противоправную деятельность пресекли в ходе прокурорской проверки, расследование завершено, обвиняемый признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.