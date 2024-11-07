Двое мужчин устроили стрельбу из окна жилого дома в Подмосковье

Сообщение о стрельбе по улице Просвещения поступило к силовикам накануне. Прибывшие на место сотрудники задержали двух 37-летних мужчин с признаками опьянения, находившихся в квартире жилого дома, и доставили их в отдел. Уточняется, что пострадавших от их действий нет.