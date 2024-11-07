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В Самаре горит ресторан на Вертолетке

В четверг, 7 ноября, в Самаре произошел пожар в Красноглинском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 16:23 начался пожар в здании ресторана на Вертолетной площадке (ул. Ветвистая, 2а). К моменту прибытия пожарных горела кровля.

Огонь локализовали в 16:42 на площади 15 кв. м. Из здания эвакуировались девять человек. Тушение продолжается.

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