В Самаре горит ресторан на Вертолетке

В 16:23 начался пожар в здании ресторана на Вертолетной площадке (ул. Ветвистая, 2а). К моменту прибытия пожарных горела кровля.
Огонь локализовали в 16:42 на площади 15 кв. м. Из здания эвакуировались девять человек. Тушение продолжается.
В четверг, 7 ноября, в Самаре произошел пожар в Красноглинском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 16:23 начался пожар в здании ресторана на Вертолетной площадке (ул. Ветвистая, 2а). К моменту прибытия пожарных горела кровля.
Огонь локализовали в 16:42 на площади 15 кв. м. Из здания эвакуировались девять человек. Тушение продолжается.