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В Ростовской области за попытку кражи из пекарни осудили двух мужчин

В Морозовске двоих мужчин осудили за попытку кражи на 386 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое мужчин ответили перед законом после попытки кражи из пекарни. Об этом 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, преступление совершили в Морозовске в январе 2024 года. Предварительно, подельники вынесли из цеха пекарни все оборудование, которое смогли снять: чугунные пластины рамного пресс-фильтра, вальцевой вал и металлические трубы на общую сумму 386,7 тысячи рублей.

Подозреваемых с еще одним сообщником (его будут судить отдельно) поймал пострадавший. В этот момент мужчины уже грузили «добычу» в машину.

В итоге один из задержанных получил 3 года условно с испытательным сроком в 2 года, второй — 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год и 8 месяцев. Этот приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее в одном из сервисных центров Ростова-на-Дону произошла кража смартфонов.