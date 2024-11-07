Суд продлил арест бывшему замдиректора стадиона «Нижний Новгород»

Также Владимира Силякова обвинили в легализации преступных доходов: следствие полагает, что на полученные в качестве взяток средства от ЧОО «Скорпион» и ООО «АТК 211» он приобрел квартиру и парковочное место в ЖК «Маршал град». Подсудимый настаивал, что следствие посчитало взятками часть прибыли от его совместного бизнеса с адвокатом Дамиром Хусяиновым, который его оговорил.