В Нововоронеже часть жильцов пострадавшего дома могут вернуться в квартиры

Напомним, что в ночное время 6 ноября в Нововоронеже произошел хлопок газа. После чего начался пожар, который затронул три квартиры. Спасатели вывели из подъезда 32 человека. При пожаре погибла сотрудник НВАЭС, трое были госпитализированы.