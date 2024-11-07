В Нововоронеже часть жильцов пострадавшего дома могут вернуться в квартиры

Жильцы первого подъезда дома в Нововоронеже, в котором ночью 6 ноября произошел взрыв газа, могут вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили в городской администрации.
Их возвращение в дом № 22А на улице Набережная планируется с 16:00 четверга, 7 ноября. Жильцы второго подъезда, в котором находился очаг взрыва, пока останутся в пунктах временного размещения или у родственников.
Напомним, что в ночное время 6 ноября в Нововоронеже произошел хлопок газа. После чего начался пожар, который затронул три квартиры. Спасатели вывели из подъезда 32 человека. При пожаре погибла сотрудник НВАЭС, трое были госпитализированы.