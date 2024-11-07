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В Нововоронеже часть жильцов пострадавшего дома могут вернуться в квартиры

Это касается жителей первого подъезда.

Источник: СУ СКР по Воронежской области

Жильцы первого подъезда дома в Нововоронеже, в котором ночью 6 ноября произошел взрыв газа, могут вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили в городской администрации.

Их возвращение в дом № 22А на улице Набережная планируется с 16:00 четверга, 7 ноября. Жильцы второго подъезда, в котором находился очаг взрыва, пока останутся в пунктах временного размещения или у родственников.

Напомним, что в ночное время 6 ноября в Нововоронеже произошел хлопок газа. После чего начался пожар, который затронул три квартиры. Спасатели вывели из подъезда 32 человека. При пожаре погибла сотрудник НВАЭС, трое были госпитализированы.

СК