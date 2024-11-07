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В Павлодарской области могут объявить режим ЧС природного характера

Вторые сутки на территории региона бушует штормовой ветер, есть жертвы.

Источник: Пресс-служба департамента ЧС Западно-Казахстанской области

АЛМАТЫ, 7 ноя — Sputnik. В Павлодарской области от штормового ветра пострадали несколько городов и районов, их акиматам поручили провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и принять решение об объявлении ЧС местного масштаба природного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата.

Уточняется, что штормовой ветер повредил 12 соцобъектов и административных зданий, 31 многоквартирных и 3 частных жилых домов в трех городах и их сельской зоне, а также в Актогайском и Баянаульском районах.

На сетях электроснабжения произошли 120 аварийных отключений, из которых 69 уже устранены. По остальным работы продолжаются. Задействованы 68 аварийных бригад (более 180 человек) и 62 единицы техники.

От непогоды пострадали 3 человека. Два человека получили травмы, из которых один доставлен в больницу, второй от госпитализации отказался. Один человек от полученных травм скончался.